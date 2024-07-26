法高铁系统严重受扰 影响数十万旅客

法国国营铁路公司宣布，由于纵火等破坏活动，法国高速铁路系统受到严重干扰，多条高铁线路中断，列车大规模取消或延误。据了解，高铁系统瘫痪使80万旅客行程受到不同程度影响。

综合新华社和法新社报道，法国国营铁路公司星期五（7月26日）称，星期四（25日）夜间至星期五（26日）凌晨，在大西洋、北部和东部三个干线方向的高速铁路附近同时发生纵火等破坏行为，铁道信号装置、电缆等设备受到破坏。巴黎交通枢纽蒙帕尔纳斯火车站严重瘫痪，由于列车大规模取消或延误，大批旅客滞留在火车站。

法国国营铁路公司称正在积极抢修，部分高铁列车改道，交通正在逐步恢复，但维修工作预计将持续整个周末，到下星期一（29日）才能完全恢复通车。

法国铁首席执行长法兰杜称，袭击者在“承载多条（光纤）电缆的管道”中纵火，这些电缆承载着“驾驶员安全信息”或控制道岔的电机。他补充说：“电缆数量庞大，我们必须一根一根地修理，这是一项手动操作，需要数百名工人。”

巴黎警察局长努内兹对媒体说，已在巴黎各火车站增加警力，加强安全保障工作。巴黎检察官将就涉嫌破坏“基本国家利益”的企图展开调查。

法国体育部长卡斯泰拉也强烈谴责这种破坏行为，称在巴黎奥运会开幕式于星期五举行之前，试图用这种行为破坏奥运会，是与法国对抗。她说，将评估列车延误对旅客特别是对奥运会运动员的影响，并确保所有参赛队伍顺利到达比赛地点。