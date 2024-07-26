奥巴马夫妇支持哈里斯竞选美国总统 为其参选增添势头

美国前总统奥巴马和夫人米歇尔支持副总统卡玛拉·哈里斯成为民主党总统候选人，希望她能成为美国历史上第二位黑人总统。
星期五（7月26日）公布的一段视频显示，奥巴马在通话中说道：“我们打电话是想说，支持你让米歇尔和我再自豪不过，我们将竭尽所能帮你顺利当选，入主椭圆形办公室。”
米歇尔·奥巴马说：“我必须要在这通电话里对我亲爱的卡玛拉说：我为你感到骄傲。你将缔造历史。”
奥巴马意料中的相挺为哈里斯至关重要的支持。彭博社报道，这象征了奥巴马这位年轻的美国总统当选人向哈里斯传递薪火。哈里斯作为副总统本身已缔造了历史，而现在她正在竞选成为美国首位女性、亚裔和黑人总统。
奥巴马夫妇仍然是民主党最受欢迎的两位人物，他们的支持肯定会给哈里斯的参选增添新的势头，哈里斯的参选在党员中掀起了一股热潮，认为她能提高击败共和党提名人唐纳德·特朗普的机会。
视频显示，哈里斯笑逐颜开地表达感激，说道：“谢谢两位。这对我意义重大。”民主党竞选团队强调，影片内容是真实过程，并非重演的。
路透社引述全国广播公司（NBC）此前的报道说，知情人士指出，自从哈里斯7月14日宣布角逐总统之位以来，两人就一直密切接触，而且奥巴马早就私下对她力挺。
奥巴马原本支持拜登连任，拜登14日宣布退选后不久钦点哈里斯接棒竞选总统，前总统克林顿、前国务卿希拉莉．克林顿（Hillary Clinton）同日也在联合声明中支持哈里斯。奥巴马的声明只是盛赞拜登领导国家，没有表示支持哈里斯。
奥巴马和米歇尔的支持除了可能为民主党阵营提供竞选能量之外，料也会拉抬募款。报道称，奥巴马很可能为哈里斯的竞选活动站台。