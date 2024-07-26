奥巴马夫妇支持哈里斯竞选美国总统 为其参选增添势头

美国前总统奥巴马和夫人米歇尔支持副总统卡玛拉·哈里斯成为民主党总统候选人，希望她能成为美国历史上第二位黑人总统。

星期五（7月26日）公布的一段视频显示，奥巴马在通话中说道：“我们打电话是想说，支持你让米歇尔和我再自豪不过，我们将竭尽所能帮你顺利当选，入主椭圆形办公室。”

米歇尔·奥巴马说：“我必须要在这通电话里对我亲爱的卡玛拉说：我为你感到骄傲。你将缔造历史。”

奥巴马意料中的相挺为哈里斯至关重要的支持。彭博社报道，这象征了奥巴马这位年轻的美国总统当选人向哈里斯传递薪火。哈里斯作为副总统本身已缔造了历史，而现在她正在竞选成为美国首位女性、亚裔和黑人总统。

2008年8月23日，竞选总统的美国民主党参议员奥巴马（左起）、奥巴马夫人米歇尔、副总统竞选搭档拜登的夫人吉尔和拜登一起站在伊利诺伊州斯普林菲尔德的旧州议会大厦前。（路透社档案照片）

奥巴马夫妇仍然是民主党最受欢迎的两位人物，他们的支持肯定会给哈里斯的参选增添新的势头，哈里斯的参选在党员中掀起了一股热潮，认为她能提高击败共和党提名人唐纳德·特朗普的机会。

视频显示，哈里斯笑逐颜开地表达感激，说道：“谢谢两位。这对我意义重大。”民主党竞选团队强调，影片内容是真实过程，并非重演的。

路透社引述全国广播公司（NBC）此前的报道说，知情人士指出，自从哈里斯7月14日宣布角逐总统之位以来，两人就一直密切接触，而且奥巴马早就私下对她力挺。

奥巴马原本支持拜登连任，拜登14日宣布退选后不久钦点哈里斯接棒竞选总统，前总统克林顿、前国务卿希拉莉．克林顿（Hillary Clinton）同日也在联合声明中支持哈里斯。奥巴马的声明只是盛赞拜登领导国家，没有表示支持哈里斯。

奥巴马和米歇尔的支持除了可能为民主党阵营提供竞选能量之外，料也会拉抬募款。报道称，奥巴马很可能为哈里斯的竞选活动站台。