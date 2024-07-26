世卫组织：欧洲人均酒精消费量世界第一

世界卫生组织指出，欧洲在减少酒精消费和危害方面几乎没有取得任何进展。根据2019年的最新数据，涵盖欧洲和中亚53个成员国的世卫组织欧洲区，是世界上人均酒精消费量最高的地区。

世卫组织欧洲区域主任非传染性疾病和创新问题特别顾问高力（Gauden Galea）星期四（7月25日）说，欧洲地区的酒精消费水平和相关危害纪录仍然居世界之首，但戒酒人数却最少。他说，各国必须大力推动实施能够有效减少酒精消费的政策。

联合国新闻中心报道，根据数据，欧洲地区的男性每年消费的酒精量几乎是女性的四倍，分别为14.9升和4.0升。2019年，世卫组织欧洲区饮酒者达4.7亿，平均每三名成年人中就有两人饮酒。

可是，自2010年以来，区内53个国家中只有12个国家，在按照非传染性疾病全球监测框架，以及2022-2025年欧洲酒精行动框架设定的“减少酒精消费量10%”的目标方面，取得重大进展。

俄罗斯、土耳其和乌克兰等几个人口最多的国家采取了果断行动，提高酒精消费税并限制酒精供应，大幅减少了酒精消费。然而，在欧盟国家中，酒精消费水平在过去十多年里没有显著变化。

在欧洲，酒精是导致死亡的主要原因，每年有近80万人，相当于每天有2200人，因此死亡。酒精导致的死亡占该地区死亡总数的近9％，是全球酒精导致所有原因死亡的最高比例。

非传染性疾病（如心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病）占据了世卫组织欧洲区所有死亡的90％。

世卫组织呼吁所有国家加大力度，以实现可持续发展目标，并限制推动高酒精消费的商业影响。通过实施世卫组织称为“最合算措施”的最具成本效益的干预政策和其他有效的人口层面战略，各国可以显著减少酒精相关疾病、死亡、残疾和伤害的负担。