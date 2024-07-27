巴黎奥运会塞纳河上开幕 席琳狄翁女神卡卡献唱

2024年巴黎夏季奥运会开幕式星期五（7月26日）在塞纳河上掀开序幕，这是历史上首次在开放式水域举行的奥运会开幕式。

综合路透社和英国广播公司（BBC）等报道，尽管在巴黎奥运会开幕前的24小时发生了纵火等恶意破坏活动，导致法国高铁瘫痪，大量旅客受影响，但约30万人26日晚仍冒着大雨在塞纳河岸两旁，为乘船亮相的奥运选手欢呼。

7月26日，1万多名奥运选手乘94艘船沿塞纳河自东向西航行数公里，参加别开生面的奥运会开幕式。图为在一艘船上的法国奥运团队。（路透社）

来自206个代表团的1万多名运动员，乘94艘船沿塞纳河自东向西航行数公里，途径埃菲尔铁塔、卢浮宫和巴黎圣母院等巴黎的标志性景点和穿过多座桥梁，抵达埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场，参加在那里举行的庆祝仪式。

女神卡卡（Lady Gaga）在巴黎奥运会开幕式上演出。（路透社）

美国女神卡卡（Lady Gaga）、法籍马里裔流行歌手中村阿雅（Aya Nakamura）和小小兵团（Minions）等为奥运会开幕式呈现精彩表演。

患有罕见疾病“僵硬人症候群”的加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion），在埃菲尔铁塔献唱掀起高潮。这是她自2022年证实自己患病以来的首次演出。

乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）在埃菲尔铁塔上献唱，将开幕式推向高潮。（法新社）

国际奥委会主席巴赫在开幕式上致辞，法国总统马克龙宣布第三十三届夏季奥运会开幕。

在本届奥运会上，来自200多个国家和地区及难民代表团的1万零500名运动员将参加32个大项45个分项329个小项的比赛，参赛运动员的男、女比例首次达到1:1。