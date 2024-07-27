特朗普自称与内坦亚胡关系好 指哈里斯讲话“失礼”

美国共和党总统候选人特朗普星期五（7月26日）在佛罗里达州海湖庄园与以色列总理内坦亚胡会面时，自诩与内坦亚胡交情深厚，并谴责民主党对手哈里斯对以哈战争发表“失礼”言论。

路透社报道，内坦亚胡25日访问美国白宫，先后与美国总统拜登和副总统哈里斯会面。哈里斯在同内坦亚胡会面时当面施压，要他达成加沙地带停火协议，免让巴勒斯坦平民遭受更多苦难。

特朗普26日在海湖庄园迎接内坦亚胡和他的妻子莎拉时，批评了哈里斯的讲话。

特朗普说：“我认为她的言论是很失礼的。”

内坦亚胡则说，他希望这次美国之行能够更快促成停火协议。

内坦亚胡告诉记者：“这是我的希望。但我认为这需要时间。”他说，由于以色列军方施加压力，推动停火的努力已取得一些进展。

2020年特朗普寻求连任失败，内坦亚胡向拜登赢得选举表示祝贺，这激怒了特朗普。特朗普一直谎称2020年的总统选举存在舞弊。

特朗普最近曾批评内坦亚胡

特朗普最近还批评过内坦亚胡，称去年10月7日哈马斯向以色列南部发动突袭是以色列的安全失误所致。

但特朗普26日否认他与内坦亚胡关系紧张，他说：“我们两人关系非常好。”

特朗普还说，在他首次担任总统期间，美以政策改变，包括他将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，并让美国退出与伊朗的国际核协议。