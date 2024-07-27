哈里斯争取白人女性的Zoom通话 超过16万人参加

美国民主党总统候选人哈里斯星期四（7月25日）晚上为白人女性举行的一场Zoom视频通讯，吸引超过16万人参加。

路透社报道，这场Zoom通话所针对的对象，是在前两次美国总统选举都投票给共和党候选人特朗普的白人女性。

“妈妈们要求采取行动”（Moms Demand Action）创始人沃茨（Shannon Watts）是哈里斯Zoom通话的主办者，这个枪支安全组织组织拥有约1000万名会员。

参与Zoom通话者包括活动人士、播客、美国女歌手Pink和一般选民。其中一些参与者说，她们很后悔没有在2016年特朗普竞选前做得更多。特朗普在2016年总统选举胜出。

美国总统拜登21日宣布放弃竞选连任，为支持哈里斯竞选总统而举办的一系列Zoom通话随即匆促安排。

在拜登宣布退选当天，超过4万人参加了一场以非洲裔女性为对象的Zoom通话。22日，为非洲裔男性举办的一场Zoom通话吸引了5万多人参加。

此外，还有分别为南亚裔女性、性少数群体联盟（LGBTQ）和白人男性举办的Zoom通话。

沃茨说：“关键是通过我们的经济和政治力量帮助哈里斯当选。”她说：“在以选票选举一位总统候选人方面，白人女性已经错了太多次。”

皮尤研究中心的数据显示，2016年，47%的白人女性支持特朗普，反对者占45%。在2020年总统选举，支持特朗普的白人女性比例更高，达到53%。

2020年美国最高法院推翻了保护女性堕胎权的1973年罗诉韦德案的裁决。民主党人相信共和党对堕胎禁令的支持将激励年轻女性出来投票，并为民主党取得独立女性以及一些潜在的共和党女性的支持。

面对来势汹汹的哈里斯，特朗普竞选团队正在改变竞选策略，试图把哈里斯与拜登的政策，以及美国南部边境移民数量上升捆绑在一起。