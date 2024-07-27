消息指拜登料支持限制大法官任期 下周公布改革提案

美国新闻网站Politico引述两名知情人士的话说，美国总统拜登将在星期一（7月29日）宣布一项大幅改革最高法院的提案。

知情人士披露，拜登很可能会支持对最高法院大法官的任期实施限制，要求大法官遵守的道德准则，并提出一项限制总统豁免权的宪法修正案。

拜登本周早些时候在白宫椭圆形办公室发表讲话时呼吁改革法院。

报道称，拜登料将支持限制大法官的​​任期，并制定一套可执行的大法官道德准则。对于长期抵制改革最高法院呼声的拜登来说，这将是一个重大转变。

美国最高法院共有九位大法官，包括一位首席大法官。《美国宪法》规定，大法官属终身职，但大法官可以选择自愿退休。

目前在九位大法官中保守派占六位，包括首席大法官罗伯茨，自由派仅三位。在六位保守派大法官中，有三位是特朗普在他首次担任美国总统时任命的。

美国最高法院近年来对一系列争议性案件做出的裁决引发了高度关注。

半个世纪前的美国最高法院对罗诉韦德案的一项历史性裁决，承认女性有堕胎的宪法权利并使堕胎在全国范围内合法化。但2020年美国最高法院推翻了维护女性堕胎权的1973年罗诉韦德案的裁决。

另一例子是今年7月1日，最高法院推翻了1984年的一项法律先例，裁定卸任总统在任期内的公职行为可享有刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑前总统特朗普涉嫌干预2020年总统选举结果案，以确定哪些行为属于不能被起诉的“公职行为”。

最高法院的这一决定大大削弱了联邦机构的权力，可能影响数百起诉讼，包括特朗普涉及的2021年1月6日国会骚乱案和不当处理机密文件案等。

拜登7月1日晚针对最高法院就总统豁免权做出的裁决发表讲话。拜登说，美国没有国王，在美国没有人可以凌驾于法律之上。