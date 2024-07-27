哈里斯首周战绩：与特朗普差距缩小一半 战场州支持率回升

美国副总统哈里斯自上周末接棒拜登竞选总统以来，七项全国民调显示民主党已经迎头赶上，落后的百分比差距缩小了一半左右。《华尔街日报》民调等一些较受关注的调查显示，哈里斯和特朗普的支持率已经打平。

彭博社报道，星期四（7月25日）公布的《纽约时报》／锡耶纳民调显示，哈里斯和特朗普的差距缩小了六到七个百分点，具体取决于是否包括第三方。

哈里斯新争取到的民意主要来自民主党阵营中对拜登不满的部分人士。 一个月前《纽约时报》民调显示非洲裔登记选民中只有59%支持拜登，而哈里斯目前在这组选民中的支持率为69%。

而且哈里斯还把白人选民的支持率从45%提高到57%，30岁以下选民对民主党的支持率则从46%提高至56%。

《华尔街日报》的民调也发现民主党选民热情高涨。不到一个月前，只有37%的选民对拜登竞选连任反应积极，现在哈里斯支持者中有81%对她竞选总统表现热情。

对于上周正式拿到共和党总统候选人提名的特朗普来说，过去一个月民调也发生了很大变化。自7月13日他险遭刺杀以来，公众对他的好感度有所上升，但共和党全国代表大会后的民意上升，很快被拜登退选的影响所掩盖。

特朗普竞选团队试图淡化这种转变，他们在23日的备忘录中提醒支持者，民主党的支持率升高只是哈里斯上场后的 “蜜月”效应。

特朗普民调分析师法布里齐奥（Tony Fabrizio）在一份“机密备忘录”中说：“显然我们今天所处的是一个完全未知的领域，现代历史上没有类似情况出现过， 毫无疑问哈里斯将在民主党全国代表大会之前获得提名，未来几天她的支持率会升高，我们再坚持一段时间就会看到选情重新回归稳定。”

特朗普竞选团队很快以新闻稿形式发布这份备忘录。