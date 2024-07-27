菲律宾沉没油轮泄漏少量石油

更新 /
更新 / 2024年7月27日 4:54 PM
发布 /
发布 / 2024年7月27日 4:46 PM
7月26日，海岸警卫队人员在巴丹省利迈的一个港口装载用于处理漏油事故的撇油器。（法新社）
7月26日，海岸警卫队人员在巴丹省利迈的一个港口装载用于处理漏油事故的撇油器。（法新社）

字体大小:

日前在马尼拉湾倾覆沉没的油轮漏出少量石油，菲律宾海岸卫队已要求渔民停止在附近海域的作业。油轮载着140万升工业燃油。

菲律宾海岸警卫队发言人阿曼多·巴里洛（ Armando Balilo）星期六（7月27日）在新闻发布会上说，潜水员检查了船体，发现阀门有“微小泄漏”，并补充说“目前还不令人担忧”。

悬挂菲律宾国旗的油轮“特拉诺瓦”号（MT Terra Nova）星期四（25日）凌晨在前往菲律宾中部城市伊洛伊洛（Iloilo）途中，在首都马尼拉附近的巴丹省利迈市（Limay）约七公里（4.3英里）外的马尼拉湾倾覆。由于天气恶劣，油轮当时准备返回利迈市的码头。

最近几天，台风“格美”（Gaemi）和季候风引发的大雨袭击了马尼拉及周边地区。油轮沉没后，繁忙的水道上发现了绵延数公里的油污。油轮的17名船员中的16人获救，一人死亡。

油污的面积比星期四增加了两倍多，目前估计已延伸12公里至14公里。成千上万的渔民和旅游业者依靠马尼拉湾谋生。

菲律宾海岸警卫队7月25日发布的照片显示，油轮“特拉诺瓦”号几乎完全淹没在波涛汹涌的大海中。（路透社）

法新社引述巴里洛说：“我们希望明天能够开始从这艘机动油轮中抽取石油。”

巴里洛星期四说，如果油轮中的所有石油都泄漏，这将是菲律宾历史上最严重的石油泄漏事件。海岸卫队已部署了围油栏，以应对巴里洛此前所说的“最坏情况”，即油轮所装载的140万升工业燃油泄漏。

海岸卫队此前曾说，从油轮中泄漏的石油似乎是用于驱动船只的柴油，油轮目前落在34公尺（116英尺）深的海底。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club