菲律宾沉没油轮泄漏少量石油

日前在马尼拉湾倾覆沉没的油轮漏出少量石油，菲律宾海岸卫队已要求渔民停止在附近海域的作业。油轮载着140万升工业燃油。

菲律宾海岸警卫队发言人阿曼多·巴里洛（ Armando Balilo）星期六（7月27日）在新闻发布会上说，潜水员检查了船体，发现阀门有“微小泄漏”，并补充说“目前还不令人担忧”。

悬挂菲律宾国旗的油轮“特拉诺瓦”号（MT Terra Nova）星期四（25日）凌晨在前往菲律宾中部城市伊洛伊洛（Iloilo）途中，在首都马尼拉附近的巴丹省利迈市（Limay）约七公里（4.3英里）外的马尼拉湾倾覆。由于天气恶劣，油轮当时准备返回利迈市的码头。

最近几天，台风“格美”（Gaemi）和季候风引发的大雨袭击了马尼拉及周边地区。油轮沉没后，繁忙的水道上发现了绵延数公里的油污。油轮的17名船员中的16人获救，一人死亡。

油污的面积比星期四增加了两倍多，目前估计已延伸12公里至14公里。成千上万的渔民和旅游业者依靠马尼拉湾谋生。

菲律宾海岸警卫队7月25日发布的照片显示，油轮“特拉诺瓦”号几乎完全淹没在波涛汹涌的大海中。（路透社）

法新社引述巴里洛说：“我们希望明天能够开始从这艘机动油轮中抽取石油。”

巴里洛星期四说，如果油轮中的所有石油都泄漏，这将是菲律宾历史上最严重的石油泄漏事件。海岸卫队已部署了围油栏，以应对巴里洛此前所说的“最坏情况”，即油轮所装载的140万升工业燃油泄漏。

海岸卫队此前曾说，从油轮中泄漏的石油似乎是用于驱动船只的柴油，油轮目前落在34公尺（116英尺）深的海底。