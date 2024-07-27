法高铁交通能在两天后恢复 外国人涉破坏可能性仍未排除

法国高铁服务将能在下星期一（7月29日）恢复正常。法国目前尚未能排除外国人涉及破坏高速铁路网络信号站和电缆的可能性。破坏导致巴黎奥运会开幕当天交通混乱。

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）星期六（27日）告诉法国第二电视台：“谁应该对此负责？无论是内部人员，还是国外指使的，现在说还为时过早。”

路透社报道，达尔马宁说：“我们已经发现了一些迹象，我们很快就会知道谁涉及其中。”

星期五（26日）黎明前的袭击破坏了连接巴黎与北部里尔、西部波尔多和东部斯特拉斯堡等城市的铁路沿线的基础设施。法国国家铁路公司说，另一起针对巴黎-马赛线的袭击已被挫败。目前还没有人声称破坏行动是他们所为。

两名安全部门消息人士星期五说，从作案手法看来，最初的怀疑是左翼激进分子或环保人士，但目前还没有任何证据。

与此同时，法国交通部长韦格里特（Patrice Vergriete）和法国国家铁路公司（SNCF）首席执行官让-皮埃尔·法兰杜 (Jean-Pierre Farandou) 星期六通报交通状况时说，法国高铁网络交通将于下星期一恢复正常。

7月26日，法国国家铁路公司的工人在北部城市克鲁瓦西里（Croisilles）进行抢修工作。（路透社）

数千名员工正在修复受损线路，并努力恢复运行。据估计，星期五约有25万名乘客受到影响。国家铁路公司说，周末有约四分之一的列车取消，仍在运行的列车则会延误。欧洲之星也说，它取消了伦敦、巴黎、布鲁塞尔和阿姆斯特丹之间约四分之一的列车，预计周末会取消约五分之一的列车，所有服务都将面临延误。

星期六早上，高速铁路系统TGV东线的服务恢复运营；北线、西线和西南线列车平均每十趟中有七趟延误，延误时间为一至两个小时。大西洋轴线的交通将在周末得到改善。

距离巴黎奥运会开幕式只有几个小时，法国的火车服务（包括欧洲之星）星期五出现中断，当局称遭到协同式的蓄意破坏，多个地点发生火灾。国家铁路公司说，在“恶意行径”发生后，巴黎和西部城市图尔（Tours）之间的快速列车不再运行。欧洲之星说，巴黎和伦敦之间的服务受到了影响，多车次列车取消。