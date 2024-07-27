以军轰炸加沙地带代尔巴拉赫学校 至少30人死亡

以色列军队星期六（7月27日）轰炸加沙地带中部城市代尔巴拉赫一所设有野战医院的学校，造成至少30人死亡，100多人受伤。

加沙地带卫生部在声明中说：“不久前，代尔巴拉赫地区（Deir el-Balah）的哈蒂贾（Khadija）学校成为袭击目标，校内有一支战地医疗队，袭击致30人死亡，100多人受伤。”

加沙民防机构说，学校收容了约4000名在那里避难的流离失所者。现场影片显示受害者是平民，其中大多数是儿童。

另据巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室星期六发表的声明，以色列战斗机向这家医院发射了三枚导弹。

代尔巴拉赫的阿克萨烈士医院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院长哈利勒·达克兰（Khalil al-Daqran）说，学校内的野战医院为医院所设。

以色列军队7月27日发射导弹，轰炸加沙地带中部城市代尔巴拉赫，导弹击中之处扬起沙尘。（法新社）

新华社报道，以军的袭击对加沙地带的医疗系统造成了巨大压力，导致卫生和医疗用品供应严重短缺。声明指出，以色列和美国政府应对加沙地带的持续杀戮负全责。

以色列军方通过社交媒体Telegram发布的声明辩称，哈马斯将指挥与控制中心设在学校内。声明指多名“恐怖分子”在这所学校藏身，指挥和策划了多起针对以方的袭击。与此同时，他们还在学校内研制和储存了大量武器。

路透社引述巴勒斯坦官方媒体星期六的报道称，自黎明以来，以色列在南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）发动的袭击已造成至少14名巴勒斯坦人死亡，他们的遗体被送往纳赛尔医疗中心（Nasser Medical Complex）。

卫生部说，自星期六以来，以军轰炸代尔拜拉赫和南部城市汗尤尼斯，已造成53死亡，189人受伤。民防机构发言人马哈茂德·巴萨尔（ Mahmud Bassal ）则告诉法新社，以色列在汗尤尼斯的军事行动已造成约170人死亡，数百人受伤。

据加沙地带卫生部门星期六发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成3万9258个巴勒斯坦人死亡，9万多人受伤。