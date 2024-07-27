布林肯由老挝赴越南 向已故越共总书记阮富仲致敬

美国国务卿布林肯星期六（7月27日）访问越南，悼念越南共产党总书记阮富仲，强调两国半个世纪以来的友好关系。

路透社报道，布林肯在老挝首都万象参加亚细安外交部长会议之后，于夜间抵达河内，并到阮富仲的家拜访。阮富仲是一位马克思列宁主义理论家，任越南共产党总书记13年。他在上周去世，享年80岁。

阮富仲推行“竹子外交”政策，在超级大国美国和共产主义邻国中国之间微妙地保持平衡，帮助提升了越南与其两个最大贸易伙伴的关系。

布林肯在总书记照片所在的神龛前点燃香火，向阮富仲的家人致意。接着，他双手合十，站立片刻，以示敬意。

他在吊唁册上写了长达一页的留言，并在与阮富仲家人的交谈中转达了美国总统拜登的哀悼。

据官方媒体报道，阮富仲为期两天的国葬于星期五（26日）结束，约25万名越南哀悼者参加了在河内、胡志明市和他位于首都郊区同安的家中举行的仪式。

布林肯的短暂访问正值美越关系的敏感时期。鉴于双方对中国日益增长的地区影响力的共同担忧以及美国投资者对越南的兴趣，两国关系最近有所改善，阮富仲执政期间，越南经济年均增长率为 5.8％。

去年拜登访问河内期间，美国和越南的关系升级为全面战略伙伴关系，美国财政部长珍妮特·耶伦也推动越南成为“友岸合作”（friend-shoring）目的地，以将美国供应链从中国转移出去。

美国商务部定于星期五宣布是否将越南升级为市场经济国家，这是河内长期以来一直寻求的。