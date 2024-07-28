以色列指黎巴嫩真主党袭击戈兰高地酿11死 誓言发动全面战争

以色列指控黎巴嫩真主党星期六（7月27日）晚向以色列占领的戈兰高地发射数十枚火箭弹，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少11人死亡、30余人受伤。以色列誓言发动“全面战争”予以反击，真主党则否认发动此轮袭击。

这是自新一轮以哈冲突爆发以来，以色列在北部战线遭真主党袭击导致的最严重伤亡。

路透社报道，以色列外交部长卡茨说：“真主党今天的袭击越过了所有红线，我们将作出相应的回应，我们即将对真主党和黎巴嫩发动全面战争。”以色列会为此付出代价，但黎巴嫩真主党将要付出的代价更高。

以国防军发声明称，真主党在星期六晚向迈季代勒舍姆斯发射数十枚火箭弹，部分火箭弹击中一处足球场，造成包括儿童在内的多名平民伤亡。以色列急救组织“红色大卫盾”确认至少10人死亡，其中大部分是儿童。以色列媒体报道说，袭击还造成30余人受伤。

格兰高地一足球场遇袭后，以色列警方前往案发现场展开调查。（路透社）

同日晚，真主党发声明反驳称：“伊斯兰抵抗运动与这起事件毫无关系。”但真主党在当天早些时候曾发声明说，该组织从黎巴嫩向以军基地发射了数枚火箭弹。

“红色大卫盾”救援部医务员阿夫沙洛姆说：“我们到达足球场时看到巨大的破坏，还有物品着火，草地上有伤员，现场惨不忍睹。”

另一名目击者说：“火箭弹落在足球场上，他们都是孩子……许多尸体和遗骸在球场上，我们不知道他们是谁。”

救援人员将伤亡者抬离遇袭的足球场。（法新社）

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地，对这一战略要地实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发后，真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。以色列国防军6月18日发表声明说，为应对以黎边境紧张局势，以军方已批准在黎巴嫩开展军事行动的计划。