特朗普拆掉绷带首次露面称恢复良好

美国共和党总统候选人特朗普于7月13日遭暗杀未遂后，称已经恢复过来。他星期五（7月26日）晚露面时，已拆下右耳上的绷带。

综合彭博社和法新社报道，特朗普星期五在佛罗里达州西棕榈滩出席一场室内活动时说：“大家可以看到，我恢复地很好，实际上刚刚把耳朵上最后的绷带拆下。”

自特朗普遭遇枪袭后，便未公开出席户外活动，他的竞选团队迄今未再安排过室外集会。

特朗普星期六（27日）在“真相社交”平台上发文将继续召开户外集会。他说：“特勤局已同意大幅加强他们的行动。他们非常有能力做到这一点……任何人都不能被允许阻止或妨碍言论自由或集会。”

另一方面，特朗普还在星期五的演讲中，抨击副总统哈里斯是一个“激进的自由主义者”、“无能”，“乞讨者”，但没有再用会引发争议的词汇形容哈里斯。近期，一些共和党人警告，不要针对哈里斯的种族或性别进行攻击，担心这么做可能适得其反。

共和党副总统候选人万斯因在2021年竞选参议员时，在一次访谈中说，不能把国家交给没有孩子的哈里斯等民主党人。这段视频最近再被热传，不仅招来民主党批评，共和党内也出现反对声音。

万斯则澄清，当年批评哈里斯像“无子的养猫女士”（childless cat ladies）只为凸显民主党的反家庭和反育儿立场，不是在批评没有生育的人。