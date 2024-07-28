加州山火大规模蔓延 每小时烧毁2000公顷土地

由于天气极端干燥炎热等因素，近期美国西部多地山火频繁发生，已进入紧急状态的加利福尼亚州正遭遇今年最大的山火灾害，预计每小时就有约2000公顷土地被烧毁，约2800个足球场。

尽管高温天气预计将逐步降温，并出现更潮湿空气，有助消防人员遏制火势，但火势目前仍未被扑灭，只有10%火势受到控制。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，美国全国野火事故监控中心的火情实时动态地图显示，截至当地时间星期六（7月27日），全美共有超过60处山火，绝大部分在西部地区。

加州林业和消防局则称，截至星期六晚，山火“帕克”已烧毁了距离州首府萨克拉门托以北约14万公顷土地和134栋建筑。

加州消防局事故指挥官比利·西说，大火以每小时烧毁约2000公顷土地的速度蔓延。消防局火灾防治领域专家维斯（Scott Weese）则说，当地有很多易燃作物，仅在星期六，就有6万公顷土地被烧毁。

此外，北部奇科市及其附近村镇约4000人被迫疏散。加州消防部门已派出1600余人，以及142辆车、六架直升机和54台推土机参与灭火。

当地司法部门披露，山火“帕克”起因可能是纵火。警方已逮捕当地一名42岁男子，他涉嫌故意将一辆燃烧的汽车推入路边深沟，从而引发了这场山火。

另一起山火已燃烧四天 当地数千居民撤离

在山火“帕克”灾区以东不远处的波托拉，另一起山火已经燃烧了四天，过火面积超过12平方公里，导致当地数千居民撤离。据称这起山火由闪电引起。

当局已向加州多县的社区发布了疏散命令和火患警告。白宫官员表明，总统拜登已听取了有关火灾的汇报，并指示团队尽一切可能支持灭火工作。

俄勒冈州目前也正遭遇今年以来最严重的山火灾害。在俄勒冈州东部，于本月17日由闪电引起山火“德基”的过火面积已达到1168平方公里。

据消防部门的报告，目前在山火“德基”中观察到极端火情，包括形成“火积云”。这表明燃烧的大火正在其中心区域形成自己的天气系统，将导致火情控制尤其困难。

