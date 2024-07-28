两日籍登山员攀K2峰坠落

两名日本登山员星期六（7月27日）从世界第二高峰乔戈里峰（K2）跌落，可能已经死亡。

法新社报道，资深登山员平出和也与中岛健朗当时正尝试从K2峰西侧登顶。他们采取了讲求速度和少用固定绳索的专业攀登方式。

巴基斯坦阿尔卑斯俱乐部秘书海德里发声明说，他们“从7500米的高处坠落”。

K2峰所在的希加尔区的副区长法拉希说：“我们尝试展开直升机救援，但直升机无法降落。”

“经过仔细查看后，发现了两名登山员，并确定他们没有任何动静。直升机被迫折返。”

不过，到目前为止没有任何组织能够确认两名登山员已经死亡。

赞助他们的日本户外用品公司石井运动集团（Ishii Sports）说，高海拔和陡坡迫使直升机放弃降落。“飞行员说可以看到两人，但不清楚他们的状况。我们正在研究如何营救。”

K2峰位于巴基斯坦和中国边界，海拔8611米，仅次于珠穆朗玛峰。K2峰位置偏远，山势陡峭，是最难攀登的8000米以上山峰之一，比珠穆朗玛峰更难。K2峰西侧的岩壁更加垂直和暴露，此前只有一支俄罗斯登山队在2007年成功从西侧登顶。

巴基斯坦阿尔卑斯俱乐部说，平出和也与中岛健朗曾多次获得被誉为“登山界奥斯卡”的金冰镐奖（Piolets d’Or）。他们“为K2峰探险进行了精心的计划和训练，彰显了挑战高海拔登山极限的决心”。