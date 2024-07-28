以色列恫言重创黎真主党

以色列星期天（7月28日）表明将严厉打击黎巴嫩真主党，以报复真主党星期六（27日）在以色列占领的戈兰高地炸死12名儿童及青少年。

这是自哈马斯去年10月7日向以色列发动袭击引发加沙战争以来，在以色列或以色列控制地发生的最惨重伤亡。

不过，真主党否认袭击了戈兰高地的迈季代勒舍姆斯村（Majdal Shams）。

据路透社和法新社报道，以色列外交部指真主党“越过了所有红线”。

以色列外交部说：“事实与真主党所否认的相反，真主党对昨天的大屠杀负有明确责任。”

“杀害我们的男生和女生的火箭是伊朗火箭，真主党是唯一一个在武器库中拥有伊朗火箭的恐怖组织。”

以色列总理内坦亚胡说：“以色列不会让这一凶残的袭击得逞，真主党将为此付出沉重的代价，是它从未付出过的代价。”

内坦亚胡提前结束对美国的访问，预计将于星期天抵达以色列，并于当天下午召开安全内阁会议，讨论应对措施。

迈季代勒舍姆斯村一个足球场星期六晚被火箭弹击中，导致12名10岁至20岁的青少年死亡。

以色列国防部长加兰特星期天上午视察了袭击现场，他说：“我们将重创敌人。”

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯查特和联合国驻黎巴嫩临时部队指挥官拉扎罗星期天发表联合声明，敦促双方“保持最大限度的克制”。他们说，交火加剧“可能引发更广泛的战火，使整个地区陷入无法想象的灾难”。

德国外长贝尔伯克谴责对戈兰高地的袭击，并呼吁各方“冷静应对”。