美日外长防长会议抨击中俄

美国和日本星期天（7月28日）对中国和俄罗斯作出严厉的口头抨击，重申“强烈反对”中国的海洋主张与挑衅活动。

据法新社报道，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、日本外长上川阳子和防长木原稔在东京举行“二加二”会谈后发表一份联合声明，称中国的“外交政策试图以牺牲他国利益为代价来重塑国际秩序”。

他们重申“强烈反对”中国的“非法海洋主张、填海地物军事化以及在南中国海的威胁和挑衅活动”。

他们也批评俄罗斯与中国“日益增长的挑衅战略军事合作”，以及莫斯科向朝鲜采购弹道导弹和其他物资用于乌克兰战争。

声明还对中国“不断迅速扩大核武库”表示震惊。

布林肯说，美国组建的联盟都是“防御性质的”。他在记者会上说：“它们对其他任何国家都没有野心，过去和将来都不会具有进攻性。”

“但在威胁不断增加的不幸时刻，我们的联盟、我们的伙伴关系越来越深入、越来越强大、越来越有效。”

上川阳子说：“我们正处于历史转折点。”

“动摇以法治为基础的自由开放的国际秩序根基的事态变化仍在持续……我们必须深化和发展日美同盟，以维护国际秩序并增强威慑力。”

日美声明也宣布美国将在日本建立一个由美军三星级将领领导的新联合部队总部，负责管理驻扎在日本的5万4000名美军人员。

新联合部队总部将与日本计划设立的自卫队联合作战司令部更紧密合作，使日美军队在台海或朝鲜半岛发生危机时能更加灵活部署。