【奥运会】巴黎奥组委为开幕式冒犯道歉 否认对宗教不尊重

巴黎奥组委星期天（7月28日）就大胆而古怪的开幕仪式所造成的任何冒犯表示“非常抱歉”，但否认“有不尊重任何宗教团体的意图”。

一些天主教团体和法国主教谴责开幕式的游行含有“嘲笑和嘲弄基督教会的场景”。批评主要集中在一个场景，即舞者、变装皇后和一名DJ摆出的姿势让人想起《最后的晚餐》。

据法新社报道，巴黎奥运会发言人德尚（Anne Descamps）星期天告诉记者：“我们很显然无意对任何宗教团体表示不敬。”

“如果有人感到不快，我们当然非常非常抱歉。”

巴黎奥运开幕式艺术总监托马斯·乔利（Thomas Jolly）也否认他从《最后的晚餐》获得灵感。

上述开幕式场景旨在促进对不同性取向和性别认同的宽容。法国歌手卡泰兰（Philippe Katerine）也参与其中，他几乎一丝不挂，全身涂成蓝色，扮演希腊酒神和快乐之神狄俄尼索斯（Dionysus）。

乔利星期天上BFM频道节目时说：“我们的想法是举办一场与奥林匹斯山众神有关的大型异教派对。”

“在我的作品中，你永远找不到嘲笑或诋毁任何人的想法。我想要的是一个能让人们团结起来、和解的仪式，也是一个能肯定我们共和国自由、平等和博爱价值观的仪式。”

开幕式另一个引人注目的环节，是一名手持鲜血淋漓头颅的妇女和即将被处死的法国王后玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette）出现在巴黎古监狱（Conciergerie）的一扇窗户里。1789年法国大革命后，玛丽·安托瓦内特被囚禁在巴黎古监狱里。后来，她与丈夫路易十六世一起被送上断头台。

乔利说：“我们当然不是在美化断头台这一死亡工具。”

德尚说，巴黎奥组委已经委托调查机构进行民意调查，结果显示法国人民对开幕式持压倒性的正面态度。

另据国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams），美国国家广播公司称，这是自2012年伦敦奥运会以来最多观众的奥运会开幕式。德国广播公司（ARD）则称，这是20年来最多观众的奥运会开幕式。