【奥运会】奥林匹克广播服务公司要求摄像师平等拍摄男女运动员

奥林匹克广播服务公司要求摄像师以同样方式拍摄男女运动员，以避免赛事报道隐含刻板印象和性别歧视。

巴黎奥运会是现代奥运128年历史上首次实现运动员性别均等的奥运会。女子体育项目也获得更多的黄金时段转播机会，以帮助提高女子运动的知名度。

据法新社报道，奥林匹克广播服务公司（Olympic Broadcasting Services，简称OBS）首席执行官埃克萨克斯（Yiannis Exarchos）说，公司已经更新摄像师指南。

OBS负责奥运会的电视转播，奥运赛事的大部分摄像师是男性。

埃克萨克斯在巴黎告诉记者：“遗憾的是，在一些赛事中，她们（女运动员）被拍摄的方式，仍能让人感受到刻板印象和性别歧视依然存在，甚至从一些摄像师对男女运动员的取景方式就能看出这一点。”

“女运动员出现在赛场上，并不是因为她们更有魅力或更性感。她们出现在那里是因为她们是精英运动员。”

埃克萨克斯说，这个问题主要归咎于“无意识的偏见”，摄像师和电视编辑倾向于更多地展示女性的特写镜头，而非男性。

巴黎奥组委在赛程安排上作出一系列调整，以促进女性运动的发展。本届奥运会的最后一项赛事是女子马拉松，而不是男子比赛。

埃克萨克斯说，体育赛事的赛程安排历来偏重于突出男子项目。“传统上，在团体项目中，首先是女子决赛，然后是男子决赛……在力量和格斗项目中，传统上是上午进行女子比赛，下午进行男子比赛。”

国际奥委会负责性别平等事务的主任萨卢瓦说，巴黎奥运会“是世界上通过体育促进性别平等的最大平台”。

她指出，在星期五（7月26日）的开幕式上，几乎所有代表团都有一名男性和一名女性旗手，艺术表演则向法国历史上有影响力的女性致敬，这些都是“具有象征意义的时刻”。

19世纪末，前国际奥林匹克委员会总裁顾拜旦恢复古希腊奥运会的概念时，认为奥运会是对绅士运动精神的庆祝，“以女性的掌声作为奖励”。

奥运会1924年在巴黎举行时，只有4%的参赛选手是女性，而且她们只能参加被认为适合她们的运动项目，如游泳、网球和槌球。