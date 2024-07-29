以色列内阁授权政府决定回应真主党袭击“方式和时间”

以色列安全内阁授权内坦亚胡政府决定，对黎巴嫩真主党致命袭击以色列占领区戈兰高地村庄作出回应的“方式和时间”。

路透社报道，内坦亚胡办公室星期天（7月28日）在安全内阁会议结束后发表声明说，内阁“授权总理和国防部长决定回应的方式和时间”。

这起发生在星期六（27日）的火箭弹袭击，击中戈兰高地德鲁兹人村庄迈季代勒舍姆斯一个足球场，炸死12名青少年和儿童，另有18人受伤。真主党否认与此次袭击有关。

美国将迈季代勒舍姆斯袭击事件归咎于真主党。白宫星期天说：“这次袭击是黎巴嫩真主党发动的，那是他们的火箭弹，是发射自他们的控制地区。”

美国国务卿布林肯说，以色列军队和真主党每天都在边境交火，美国不希望冲突进一步升级。自这起“可怕”袭击发生后，华盛顿一直在与以色列和黎巴嫩进行讨论，正在努力寻求外交解决方案。

英国也对当地局势进一步升级表示担忧，而埃及指袭击可能“演变成一场全面的地区战争”。

真主党最初宣布向戈兰高地的以色列军事基地发射了火箭弹，但这与对迈季代勒舍姆斯的袭击“绝对没有任何关系”。以色列则指这枚火箭弹是伊朗制造的导弹，从黎巴嫩南部谢巴村（Chebaa）以北地区发射，并将责任直接归咎于伊朗支持的真主党。

目前尚不清楚遇难的儿童和青少年是否为以色列公民。

黎巴嫩中东航空将把部分航班的抵达时间从星期天晚间推迟至星期一（29日）早上，但并未说明原因。