研究：验血诊断阿尔茨海默症 准确率达90%

研究发现，约90%的血液检测可以正确识别出现记忆问题的患者是否患有阿尔茨海默症。这意味着科学家长期以来寻求通过简单的验血诊断阿尔茨海默症的目标又迈出了一大步。

《纽约时报》报道，星期天（7月28日）刊登在《美国医学会杂志》（JAMA）的一份报告说，在诊断阿尔茨海默症方面，血液检测比医生对认知检测和电脑断层扫描（CT扫描）的解读要准确得多。



痴呆症专家使用标准检测法的准确率为73%，主治医生的准确率则为61%，而血液检测高达90%。所谓标准检测法不包括昂贵的正电子发射断层成像扫描（PET扫描）或侵入性的脊椎穿刺检测法。

医学专家认为，这一发现使通过常规血液检测进行认知障碍检查，并把它作为类似胆固醇检测的初级保健检查的一部分更近一步。

这项研究结果星期一（29日）在美国费城举行的阿尔茨海默症协会国际会议上公布，是寻找经济实惠且易于诊断阿尔茨海默症方法的最新里程碑。

阿尔茨海默症是一种困扰近700万美国人和全球超过3200万人的疾病。

阿尔茨海默症为一种逐渐加重的脑部疾病，特征是脑部变化导致某些蛋白质的沉积。阿尔茨海默症会导致脑缩小和脑细胞最终死亡，是最常见的痴呆症病因。痴呆症会导致记忆力、思想、行为和社会技能持续下降，这些变化会影响个人自理能力。