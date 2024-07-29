四方安全对话外长齐聚东京 讨论海事与网络安全

美日印澳四方安全对话（QUAD）外交部长星期一（7月29日）在东京举行会谈，预计会谈将重点讨论海上安全和建立网络防御举措。

路透社报道，澳洲外长黄英贤、印度外长苏杰生、日本外长上川阳子和美国国务卿布林肯出席了星期一的会谈。

黄英贤在会议开场时说：“我们大家都知道，我们的地区和我们的世界正在被重塑。我们都明白，我们正面临着数十年来本地区最严峻的形势。我们都珍惜本地区的和平、稳定和繁荣，我们都知道这并不是理所当然的，我们也知道我们决不能把这一切视为理所当然。”

上川阳子在致词时强调需要加强网络安全能力和提供海事安全培训机会，以保护和发展印太地区的繁荣。

布林肯说：“我们现在面临多场冲突，包括加沙地带、乌克兰和南苏丹，这些冲突受到高度关注是可以理解的。但即使我们正在忙于我们需要做的事情，我们必须努力结束这些冲突……我们也没有忘记，而且更加坚定地专注于我们共同拥有的这个地区。”

离开东京后，布林肯和美国国防部长奥斯汀将前往马尼拉，与菲律宾防长特奥多罗和外长马纳洛举行2+2安全对话。

日本和美国外长和防长上星期天（28日）在东京举行“二加二”会议，以亚洲严峻的安全环境为由，敲定强化日美两国军事司令部，以及扩大威慑力。美国将改组驻日军事指挥部，以深化与盟国军队的协调。日美两国也在会议上将中国列为本区域面临的“最大战略挑战”。