周一美市盘前走高 重点谈娱乐巨头迪士尼电影票房表现

星期一(7月29日)重点:

美国华尔街股市主要股指期货星期一(7月29日)走高。在7时截稿时,标准与普尔500指数期货上升21.30点或0.39%,报5480.40点;纳斯达克100指数期货起108.40点或0.57%,报19137.10点;道琼斯指数期货也起了134.20点,报40723.50点。

美国股市主要股指在上星期五(26日)收高。投资者纷纷涌回趁低吸购早些时候被广泛抛售的科技巨头。美国最新公布的通胀数据也让投资者对美联储将很快开始降息充满希望。

标准与普尔500指数上星期五上升59.88点,闭市报5459.10点。重量级的道琼斯指数也显著起了654.27点,闭市报40589.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数也回弹1.03%或193.07点,以19023.66点收市。

美国股市上星期五的交易一般,交易所的总成交量是109亿2000万股,比过去20天的116亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点:

据知情人士透露,阿里巴巴将开始对天猫和淘宝平台上卖家的确认交易,收取0.6%的基本软件服务费。阿里巴巴已经在上星期五把新措施告知相关商家。不过,阿里巴巴可能不会向小商户收取这个的新费用。阿里巴巴股价在今晚盘前上升3.01%,截稿时报78.83美元。

共和党总统候选人特朗普公开表示,如果他重回白宫,他会让美国成为“地球的加密货币之都和比特币超级大国”。他的这番说话带动比特币上升至今年6月中旬以来的最高水平。与加密货币相关的股票今晚盘前普遍走高。Marathon Digital股价上涨5%;CleanSpark、Coinbase和Riot Platforms也上涨4%;Microstrategy则起了3%。

药剂公司雅培(Abbott Laboratories)的股价在今晚盘前下跌5.93%,截稿时报99.00美元。圣路易斯陪审团裁定雅培的婴儿配方奶粉,会导致可能致命的肠道疾病。他们判雅培赔偿4亿9500万美元的补偿性和惩罚性赔偿。

星期一下文我们来看看娱乐巨头迪士尼(The Walt Disney Company)最近的电影票房表现。今晚盘前该股起0.91%,截稿时报90.75美元。

盘前活跃股按序:英伟达(Nvidia)、特斯拉(Tesla)、SoFi Technologies、Coinbase Global和Lucid Group。截稿时,这五只活跃股的股价全部上升。

迪士尼(The Walt Disney Company)



(纽约证券交易所代码:DIS)

娱乐巨头迪士尼凭借最新影片《死侍与金刚狼》(Deadpool & Wolverine),成为美国夏季票房冠军。这部电影在首个周末就在美国取得了2亿零500万美元的票房收入,使它成为今年最卖座的电影首映,为集团盈利增添了不少亮点。

《死侍与金刚狼》是迪士尼旗下的漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)的第一部限制级电影。它是票房历史上,首周末票房纪录排行榜名列第八的电影。在限制级电影领域,它则是有史以来首映票房最高的电影。

除了对迪士尼业绩有提振作用之外,《死侍与金刚狼》的出色票房表现,对整个好莱坞来说也是一个大“经济提振”。目前的好莱坞仍在努力从去年编剧和演员的罢工中恢复过来。

《死侍与金刚狼》不仅超越了2016年的第一部《死侍》电影的1亿3200万美元票房,它的国际票房(到目前为止)估计也达到了2亿3330万美元,全球周末总票房计4亿3830万美元。

对多次票房失意的漫威电影宇宙来说,《死侍与金刚狼》终于让他们喘一口气。迪士尼首席执行​​官艾格(Bob Iger)之前曾在今年5月间公开“指责”说,漫威电影宇宙工作室应该削减产量并注重质量,应该把电影产量从每年四部削减至两到三部就好。

另外,迪士尼和皮克斯(Pixar)不久前推出的《头脑特工队2》(Inside Out 2),在6月14日至16日的首映周末期间,在美国市场也收到1亿5420万美元的票房。目前该电影全球票房累计数额已超过15亿美元,是有史以来票房最高的动画电影。

迪士尼和皮克斯不久前推出的《头脑特工队2》(Inside Out 2),在6月14日至16日的首映周末期间,在美国市场收到1亿5420万美元的票房。(迪士尼)

迪士尼在过去三个月的电影市场称霸;5月份的票房榜首《猩球崛起》(Kingdom of the Planet of the Apes)、6月份的《头脑特工队2》和7月份的《死侍与金刚狼》,这些全部都是迪士尼的电影。