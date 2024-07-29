马杜罗再次当选委内瑞拉总统 布林肯对结果表质疑

由委内瑞拉执政当局控制的选举机构宣布，已执政11年的马杜罗再次当选总统，任期六年。

英国广播公司（BBC）报道，委内瑞拉国家选举委员会于星期一（7月29日）凌晨宣布马杜罗赢得总统选举。

马杜罗在首都加拉加斯对欢呼的支持者致辞时说，他的连任是“和平与稳定的胜利”，他赞扬委内瑞拉的选举制度透明，并嘲笑反对派每次选举都“嚷嚷欺诈”。

一致支持冈萨雷斯的反对派指控计票过程中存在大量舞弊行为，并誓言要挑战选举结果。

委内瑞拉全国选举委员会主席、马杜罗的亲密盟友阿莫罗索（Elvis Amoroso）说，根据80%已完成计算的选票，马杜罗的得票率为51.20%，他的主要竞争对手冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez）的得票率为44.02%。

美国国务卿布林肯对委内瑞拉的选举结果表示质疑。布林肯说，美国“严重担忧选举委员会公布的选举结果并未反映委内瑞拉人民的意愿或投票意向”。

彭博社报道，根据美国调查机构爱迪生研究进行的出口民调，冈萨雷斯以30多个百分点的巨大优势获胜，这让人怀疑马杜罗政府篡改了计票结果。

马杜罗政府的亲密盟友古巴说，委内瑞拉“人民已做出了选择，革命取得了胜利”。

委内瑞拉反对派在全国各地的投票站部署了数千名观察员，目的是为公布他们自己统计的票数，但冈萨雷斯领导的反对派联盟发言人说，他们派驻的许多投票站的观察员“被逼离开投票站”。