四方安全外长谴责南中国海危险行为 拟建立海事法律对话

四方安全对话成员对南中国海面临的威胁和危险行为深感担忧，并承诺将加强南中国海的海事安全。

路透社报道，澳大利亚外长黄英贤、印度外长苏杰生、日本外长上川阳子和美国国务卿布林肯，星期一（7月29日）在东京举行四方安全对话（Quad）会谈后发表一份联合声明。

联合声明中说：“我们对东海和南中国海的局势深感忧虑，并重申强烈反对任何试图通过武力或胁迫改变现状的单方面行动。”

声明中没有直接点名中国。

尽管中国和菲律宾本月早前达成了旨在缓解南中国海紧张局势的一项临时协议，但近几个月来，中方船只仍多次与在阿云津礁（中国称仁爱礁）为坐滩军舰进行补给任务的菲方船只发生冲突。

澳印日美外长也对南中国海有争议岛礁的军事化以及强制性与恐吓性的演习，包括危险地使用海岸警卫队和海上民兵船，表示严重关切。

四方安全对话外长说，他们正在制定一系列举措，以维护“自由开放的海上秩序”，包括帮助合作伙伴通过卫星数据、培训和能力建设提高海域意识。

四方安全对话外长还宣布了一项建立海事法律对话的新计划。

美国国务卿布林肯说，美国将继续与合作伙伴合作，确保航行自由和合法的海上贸易畅通无阻。（法新社）

布林肯在会后对记者说：“我们正在通过加强海事安全，为印度太平洋和印度洋地区制定一个更安全和开放的路线图。”

他说：“实际意义是什么？就是帮助地区合作伙伴更了解正在自己的海域里发生的事情。”

布林肯说，美国将继续与合作伙伴合作，确保航行自由和合法的海上贸易畅通无阻。