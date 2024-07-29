未获最大党支持 斯里兰卡总统维克勒马辛哈面对挑战

斯里兰卡总统维克勒马辛哈寻求连任未能获得议会最大党的支持，这对他参与9月21日的大选构成重大挑战。

路透社报道，议会最大党斯里兰卡人民阵线（SLPP）秘书长萨拉加·卡里亚瓦萨姆告诉记者：“政党以绝对多数票决定，斯里兰卡人民阵线将推选出自己的候选人。”

萨拉加补充说，SLPP候选人将在未来几天内公布。

虽然SLPP的决定对维克勒马辛哈无疑是一个打击，因为他在议会中只有一个席位，他需要斯里兰卡人民阵线（SLPP）的支持才能成为更有力的竞争者。

不过，SLPP不支持他，并不会让他完全退选，因为他是以独立候选人身份参选，SLPP和其他反对党的分离派系最终可能会支持他。

斯里兰卡共有2200万人口，其中近1700万人有资格参加投票，而这次投票对于决定斯里兰卡的未来至关重要，因为这个国家正经历几十年来最严重的金融危机。

维克勒马辛哈及办公室没有对此作出回应。

维克勒马辛哈于2022年7月接任总统职位。过去两年，维克勒马辛哈监督微弱的经济复苏，并为斯里兰卡与官方债权人开始债务重组谈判奠定基础。

不过，根据国际货币基金组织的计划，斯里兰卡仍需增加税收收入、修复亏损的国有企业，并与债券持有人敲定上百亿美元的债务重组。