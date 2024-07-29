袭击特朗普枪手在事发90分钟前 已被美国特警队发现

美国特警队人员的短信显示，袭击共和党总统候选人特朗普的枪手，早在枪击案发生前90多分钟就已被特警队发现。

英国广播公司（BBC）报道，7月13日事发当天下午4时19分，当地特警队狙击手发现20岁的枪手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）坐在野餐桌旁，因而发短信通知另两名在附近仓库二楼俯瞰现场的同事。

他在短信中说：“有人偷偷跟着我们溜进来，停在我们的车旁边”。

下午5时38分，克鲁克斯已经从桌子移到仓库，那是一栋美国玻璃研究公司的大楼。有人拍下他的照片，并分享到群组中。“他（克鲁克斯）在我们所在的大楼周围……我确实看到他拿着测距仪朝舞台看，仅供参考，看需要通知狙击手留意他，我看不见他。”

33分钟后，克鲁克斯从相邻仓库的屋顶开枪射击，随后被特勤局击毙。

虽然枪手当场被击毙，但美国特勤局仍成了众矢之的，局长切特尔近10天后才为这数十年来最严重失误辞职谢罪。

目前尚不清楚当地执法部门和特勤局之间为何会出现沟通中断。不过，特警队成员上星期天（28日）告诉ABC新闻，他们没有与特勤局联系，也没有进行面对面的简报。

7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒县的竞选集会上遭枪击，导致右耳受伤，现场观众一死两伤。