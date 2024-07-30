【奥运会】击退法国夺射箭男子团体金牌 韩国实现三连冠

（巴黎路透电）韩国队星期一（7月29日）在法国荣军院举行的巴黎奥运会男子射箭团体决赛中，以5比1战胜法国队，赢得三连冠。

这场东道主与卫冕冠军的对决引起两方观众的极大热情，观众们挥舞着法国和韩国的国旗为各自的队伍加油。

由巴谛斯特（Baptiste）、托马斯（Thomas）和让-查尔斯（Jean-Charles）组成的法国队在第一局中表现出色，与韩国队打成平局，各得一分。然而，由金优镇、金济德、李宇锡组成的韩国队维持突出表现。在第三局比赛中，韩国男队除了其中一箭外，所有箭都命中靶心。

这场胜利进一步巩固了韩国在射箭领域的统治地位。自1988年在首尔引入奥运会射箭项目以来，韩国男子队已赢得10枚金牌中的七枚。



其中金优镇虽然是三届世界锦标赛个人冠军，也帮助韩国连续三届奥运会赢得射箭男团金牌，但他在奥运会还没赢得过个人奖牌。他表示，他下来将努力克服紧张情绪，争取在巴黎赢得首枚个人奖牌。“目标越高，通常会有很多失误。我会试着让自己不再过分关注这些目标，而是专注于内心的感受。”



这场比赛在奥运会开赛以来最热的一天举行，不过韩国运动员显然不受天气影响。李宇锡说：“我真的很享受决赛，所以这种享受就在结果中体现。”



韩国女队也在星期天（28日）举行的射箭团体决赛中，以5比4击败中国队，实现十连冠。因此，韩国射箭队也实现了奥运射箭男女团体三连霸。男子团体赛铜牌则由土耳其赢得，他们以6比2击败中国队。