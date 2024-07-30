【奥运会】香港花剑手张家朗卫冕成功 成68年来奥运第一人

志在卫冕的香港剑手张家朗新加坡时间星期二（7月30日）凌晨在巴黎奥运会男子花剑个人赛成功夺冠，这是68年来第一次有选手在这个项目完成二连霸。

世界第三的张家朗在2021年东京奥运会为香港赢得历来首枚奥运击剑金牌。今年以卫冕冠军身份出战，他一路战胜中国的莫梓维、法国的李佛特（Lefort）和日本的饭村一辉等选手闯入决赛。

关键分经历两次交锋无效后，张家朗（左）终于战胜对手赢得金牌。（路透社）

迎战世界第13的意大利选手马治（Macchi），张家朗几次领先都被追上，后来甚至被对手以14比12先拿到冠军点。最后关头极具戏剧性，张家朗连追两分后，在决一剑阶段经历了两次交锋无效后终于得分，才以15比14险胜。

奥运男子花剑个人项目历史上，历来只得两名剑手蝉联金牌，分别是1912和1920年（1916年无击剑）的意大利剑手纳迪（Nali），以及1952和1956年的法国剑手多里奥拉（d’Oriola）。

得到冠军点却被反超，马治感到难以置信。（路透社）

这是继重剑女将江旻憓后，香港在巴黎奥运会上夺得的第二面金牌。据《星岛网》报道，张家朗赛后说要把金牌献给近期生日的父亲和自己的教练。他说：“上次第一次拿金，自己不敢相信。今次也是不敢相信，我的教练（科尼格，Koenig）是法国人，能够在法国赢到奥运金牌，绝对是意义重大。”

世界第一的意大利选手马里尼（Marini）在16强出局。这个项目的铜牌归美国的伊特金（Itkin），他在铜牌战以15比12战胜日本的饭村一辉。

法国夺本届奥运击剑首金

女子佩剑个人赛决赛则在两个法国选手之间展开，萨拉·巴尔泽（Sara Balzer）和玛农·阿皮蒂-布吕内（Manon Apithy-Brunet）会师决赛，助法国提前锁定该项目金银牌。

在决赛中，世界第五的玛农以15比12打败世界第二的萨拉，将东京奥运会的个人项目铜牌升级为巴黎奥运会的金牌。

玛农将东京奥运会的铜牌升级为巴黎奥运会的金牌。（路透社）

被视为日本夺金希望的世界第一剑手江村美咲在16强意外不敌韩国的崔世彬。崔世彬最后在铜牌战14比15惜败乌克兰的奥莉加·哈尔兰（Olga Kharlan），无缘铜牌。

击剑所有个人项目已结束，本地时间星期二晚上起一连六天举行团体赛。