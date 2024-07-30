美国联邦政府债务规模破35万亿美元大关

美国联邦政府的债务规模已打破35万亿美元（约47万亿新元）大关，一基金会测算，这相当于每一个美国人负债10万美元。

新华社报道，美国财政部网站星期一（7月29日）发布的最新数据显示，截至7月26日，联邦政府债务规模已由前一天的34.998万亿美元上升至35.001万亿美元。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席麦吉尼亚斯发表声明说，美国联邦政府债务规模2023年底达到34万亿美元，在那之前三个月突破33万亿美元，再之前三个月突破32万亿美元。“这种借贷行为持续不断，既鲁莽又毫不收敛。”

根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。该基金会认为，从技术上看，美国联邦政府债务不断增长主要由人口老龄化、医疗成本上升和税收入不足造成。

彼得·彼得森基金会此前警告，美国财政处在不可持续的轨道上，如果不解决，联邦政府支出和收入之间的结构性不匹配以及利率和借贷成本的上升，将对联邦预算、美国经济和未来发展构成挑战。

尽管美国债务失控的警钟再度敲响，但眼下民主、共和两党都没有动力削减开支、控制债务。一些媒体注意到，在当前美国大选竞选活动中，债务问题几乎没有被提及。

麦吉尼亚斯警告说，债务是美国面临的重大危险之一，应严肃对待债务问题，并尽快行动。