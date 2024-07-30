美国将检视委内瑞拉选举透明度 才决定是否祭出制裁

美国高级官员说，美国是否制裁委内瑞拉，取决于马杜罗政府是否全面披露委内瑞拉总统选举的投票数据。

委内瑞拉星期六（7月27日）的总统选举结果引发争议，美国和其他西方领袖均深表关注。马杜罗说，由于受到网络攻击，总计票被推迟。他在星期一（29日）指责反对派领袖马查多（María Corina Machado）破坏选举。

要求匿名的美国官员向彭博社披露，委内瑞拉官方公布的选举结果，与美国掌握的包括出口民调结果在内的独立数据不相符，这意味着委内瑞拉官方结果可能无法反映人们的实际投票情况。

美国民调公司爱迪生研究的出口民调显示，委内瑞拉反对党候选人、前外交官冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez）以30多个百分点的优势获胜。

美国国务卿布林肯和白宫国家安全委员会对委内瑞拉选举结果表示“严重关切”。

不过，国家安全委员会发言人科比星期一说：“目前还有一些点票工作未完成，我们必须尊重这个程序。美国未有决定，我不会提前断言。在实际选举结果公布之前，我们不予置评。”

委内瑞拉选举委员会星期天（28日）宣布马杜罗以51.2％的得票率成功连任总统。这是马杜罗的第三个任期。

本次委内瑞拉总统选举有10名候选人，共设立了1万6000个投票站，并部署了900多名国际观察员。马杜罗历任委内瑞拉全国代表大会主席、外长、副总统等职务，2013年当选委内瑞拉总统，2018年连任总统。