委内瑞拉宣布召回七个拉美国家外交人员

委内瑞拉宣布将从阿根廷、智利、秘鲁等七个拉美地区国家召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出。

新华社报道，根据委内瑞拉外交部星期一（7月29日）发表的声明，此举是因为阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭等国试图不承认委内瑞拉大选结果。

委内瑞拉星期天（28日）举行总统选举，共有10名候选人参加。星期一凌晨，委内瑞拉国家选举委员会宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。

美国国务卿布林肯随即对选举结果没有反映委内瑞拉选民的意愿，表示“严正关切”；西班牙外长阿尔瓦雷斯呼吁委内瑞拉确保计票程序“完全透明”；意大利外长塔亚尼指选举成绩令人困惑，“我们希望通过查阅文件，来验证选举结果是否真的反映了人民的意愿”。

阿根廷、巴拿马、乌拉圭等九国外长发表联合公报，呼吁允许所有候选人代表复核计票，以保证大选结果尊重人民意志。

另一方面，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔对马杜罗当选连任表示祝贺，并承诺古巴将与委内瑞拉并肩作战；尼加拉瓜政府发布公告，“祝贺委内瑞拉人民取得伟大胜利”；洪都拉斯总统卡斯特罗说，马杜罗和委内瑞拉人民取得了“无可争议的胜利”；玻利维亚总统阿尔塞表示将继续加强与委内瑞拉的友谊、合作和团结。