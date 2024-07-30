【奥运会】朝鲜神秘黑马闯乒乓混双决赛 将挑战中国

（巴黎综合电）朝鲜乒乓球混双组合李正植／金琴音继续巴黎奥运会黑马之旅，两人本地时间星期一（7月29日）晚上在混双半决赛中，以4比3的大比分险胜香港组合黄镇廷／杜凯琹，将在决赛和中国的王楚钦／孙颖莎争冠。

作为16支组合中的最低种子选手，鲜少参加国际大赛的李正植／金琴音在本届奥运16强就将二号种子、日本的张本智和／早田希娜斩落马下，到了八强再战胜瑞典的八号种子卡尔伯格／卡尔森，如今再战胜四号种子黄镇廷／杜凯琹后，已经锁定了朝鲜本届奥运的首面奖牌。

这场半决赛可谓荡气回肠，朝鲜组合首局11比3大胜，接着被对手10比12、3比11连下两局。李正植／金琴音下来以两局11比9重夺领先，香港组合背水一战下再度以11比9扳平。决胜局朝鲜组合以7比0打出梦幻开局，最后以11比6拿下胜利。

王楚钦／孙颖莎战胜韩国组合 力争重夺混双金牌

王楚钦（左）在战胜韩国组合后，激动庆祝胜利。右为孙颖莎。（路透社）

李正植／金琴音的决赛对手王楚钦／孙颖莎（一号种子）则在另一场半决赛以4比2逆转拿下韩国的林仲勋／申裕斌（三号种子），比分是6比11、11比7、9比11、11比5、11比7、11比9。

中国乒乓队在上届奥运丢失新设立的混双项目金牌，在2004年之后首次无法横扫奥运乒乓球项目的金牌，如今立志在星期二（30日）晚上的决赛中拿下巴黎奥运乒乓球首金。

面对朝鲜这支在赛后不接受访谈的“神秘之师”，孙颖莎赛后接受新华社访问时表示将做好准备，因为比赛会比之前更困难。“朝鲜队是一支意志品质顽强的队伍，我们之前没有交手过，虽然我们对参加奥运会的组合都有过准备，但比赛更主要的还是一种节奏的转换。对方有一个是颗粒（打法），这对于我们的调节、衔接是考验。我们会全力以赴去拼决赛。”

乒乓国际裁判长：少有朝鲜组合信息 对手不适应

乒乓球国际裁判长、上海交通大学讲席教授孙麒麟接受新华社访问，分析朝鲜组合时说：“二人参加国际比赛次数少，鲜少有人跟他们交过手，网络上也少有他们的信息，更别说训练方式、技战术特点，再加上他们不接受采访，更增加了神秘性。”

经过三场比赛，两人的打法和实力才渐渐有了轮廓。朝鲜男选手李正植，右手横板，两面反胶，主流打法，擅长反手大角度暴撕斜线。女选手金琴英，左手横板，正手反胶、反手长胶，个子虽然不高，却有快速移动能力和强大护台能力。

孙麒麟说，与其他组合比，朝鲜组合虽然比赛经验少，但他们的打法已经让对手不适应。他也提醒，朝鲜组合在决赛可能因紧张发挥失常，也可能因兴奋超水平发挥。