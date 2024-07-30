因森林吸碳能力受阻 去年大气中二氧化碳增长创纪录

研究人员发现，由于亚马逊热带雨林的严重干旱和加拿大的创纪录野火，阻碍了森林和其他陆地生态系统吸收二氧化碳的自然能力，因此森林和其他陆地生态系统2023年无法抑制全球变暖。

路透社报道，根据星期一（7月29日）公布的研究报告，这意味着去年创纪录的二氧化碳量进入地球大气层，进一步加剧了全球变暖。

二氧化碳是导致全球变暖的主要温室气体，而植物生命通过吸收大量二氧化碳来帮助减缓气候变化。森林和其他陆地生态系统平均吸收化石燃料、工业和其他人类活动产生的近三分之一的年排放量。

但法国研究机构“气候与环境科学实验室”（LSCE）的研究合著者西亚斯（Philippe Ciais）说，在2023年，碳汇（Carbon sink）崩溃了。

碳汇又名碳吸储库或吸储库，是指能够无限期累积及储存碳化合物（特别是二氧化碳）的天然或人工“仓库”，例如森林、土壤、海洋、冻土等。

西亚斯说：“碳汇就是一个泵，而这个泵突然堵住，导致我们泵入土地里的碳越来越少。”这造成2023年大气中的二氧化碳增长率比2022年跃增了86%。

这项研究由中国清华大学、英格兰埃克塞特大学和LSCE的科学家领导，旨为探究导致这一转变的原因。研究成果在巴西马瑙斯举行的国际二氧化碳会议发表。