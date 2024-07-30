英国财长：上届政府透支220亿英镑

英国新财政部长里夫斯说，上届保守党政府隐瞒公共财政真实情况，透支了约220亿英镑（约380亿新元）。此外，英财政部将于10月30日公布工党上台后的首个预算案，并宣布新的税收和支出计划。

综合路透社和新华社报道，里夫斯星期一（7月29日）下午在议会下议院发表讲话时说，今年财政部将采取措施减少55亿英镑支出，明年将减少超过80亿英镑支出，以弥补上届政府造成的财政赤字。

里夫斯指出，她将重新审查保守党承诺的新建40家医院计划，并取消护理部门的改革，以在2025年底前节省10亿英镑的支出。她还宣布削减部分养老金领取者的冬季采暖补贴，让政府每年节省约15亿英镑，以及从2025年1月1日起对私立学校学费征收20%的增值税。

里夫斯表明，英国的公共财政状况已不可持续，若不加以控制，将对经济稳定构成风险。“因此，我们现在必须做出艰难的决定，在年内进一步节省开支。”

里夫斯还强调，她打算坚持工党的竞选承诺，不提高所得税、增值税和其他主要税率。

前财长亨特同日回应说，有关上届政府巨额财政亏空的指责是虚假的，里夫斯的讲话试图为未来的增税计划铺路。

新上台的英国工党政府近期多次强调英国财政状况不堪。英国首相办公室上星期天（28日）说，评估显示英国已陷入困境。

英国智库财政研究所（Institute for Fiscal Studies，简称IFS）所长约翰逊说，部分资金压力确实似乎比预期来的大。“一些（财政）细节确实令人震惊，给上一届政府提出了一些难题。”