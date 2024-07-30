委内瑞拉宣布暂停往返巴拿马和多米尼加的商业航班

委内瑞拉政府宣布，将从当地时间星期三（7月31日）上午8时起（新加坡时间8月1日晚上8时），暂停委内瑞拉与巴拿马和多米尼加的往返商业航班，以回应这两个国家对委内瑞拉总统选举的“干预行为”。

综合新华社和路透社报道，委内瑞拉外交部星期一（29日）宣布将从阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭召回外交人员，同时要求这些国家的外交人员从委内瑞拉撤出，因为这些国家试图不承认委总统选举结果。

巴拿马总统穆利诺星期一宣布，将召回巴拿马驻委内瑞拉外交人员，并暂时中止与委内瑞拉的外交关系。同日秘鲁外交部发表声明，要求委内瑞拉驻秘鲁外交人员在72小时内离境。

不过，古巴国家主席卡内尔、洪都拉斯总统卡斯特罗、玻利维亚总统阿尔塞和尼加拉瓜政府，对马杜罗胜选连任表示祝贺。

委内瑞拉上星期天（28日）举行总统选举，共有10名候选人参加。次日凌晨，委内瑞拉国家选举委员会宣布，执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗再次当选委内瑞拉总统。

马杜罗再次掌权的消息一出，立即引起民众不满。示威者手持锅碗瓢盆在全国各地发起抗议，高呼“我不要黄金。我不要CLAP（政府粮食援助计划），我要马杜罗下台”。

委内瑞拉冲突观察站称，截至星期一晚上6时，已在全境20个州记录了187起抗议活动。

马杜罗则在一次现场直播中说：“我们一直在关注极右翼推动的所有暴力行为。我可以告诉委内瑞拉人民，如果他们造成了伤害，我们会采取行动。”