周二美市盘前升高 重点谈股神巴菲特卖出美国银行股票

星期二（7月30日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（7月30日）升高。市场投资者密切关注美联储今晚展开的两天会议，以及软件巨头微软（Microsoft）在今晚盘后发布的季度业绩报告。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升26.20点或0.23％，报5476.10点；纳斯达克100指数期货起41.30点或0.22％，报19100.80点；道琼斯指数期货也升高了26.20点，报40566.10点。

标准与普尔500指数在隔夜（星期一）的波动交易中略微收高。投资者在本星期大量大型科技公司财报、美国联邦储备局降息政策决定，以及美国关键劳动力数据发布之前大多选择旁观。

标准与普尔500指数隔夜微起4.44点，闭市报5463.54点。重量级的道琼斯指数则跌49.41点，闭市报40539.93点。以科技股为主的纳斯达克100指数上升0.19％或35.83点，以19059.49点收市。

在许多投资者按兵不动的情况下，美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿6000万股，比过去20天的111亿6000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

CrowdStrike Holdings股价在今晚盘前下跌4.22％，截稿时报247.90美元。之前有报道称，达美航空（Delta Air Lines）已经聘请资深律师博伊斯（David Boies），针对本月初发生大规模技术故障导致数千航班取消之事，向这家网络安全公司和微软寻求赔偿。

不过，微软的股价在今晚盘前仍上升0.11％，截稿时报427.20美元。该软件巨头将在股市收盘后公布第四季度财报。市场分析师预计，集团每股盈利会是2.94美元，比去年同期的2.69美元高；营业额则会有644亿美元，也比去年同期的562亿美元出色。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）星期二宣布，因为软件可能无法检测引擎盖是否上锁，所以特斯拉（Tesla）必须在美国召回超过180万辆电动车。不过特斯拉股价在今晚盘前仍上升0.46％，截稿时报233.17美元。

星期二下文我们来看看股神巴菲特（Warren Buffett）掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway），到底卖出了多少美国银行（Bank of America Corporation）股票。今晚盘前该股退低0.12％，截稿时报41.04美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉、SoFi Technologies、超微（Advanced Micro Devices）和Affirm Holdings。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

伯克希尔哈撒韦公司目前仍然持有美国银行的将近9亿6200万股股票。如果按隔夜收盘价计算，这笔股票价值约395亿美元。（路透社）

美国银行（Bank of America Corporation）



（纽约证券交易所代码：BAC）

股神巴菲特（Warren Buffett）掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在过去三个交易日里，又再抛出美国银行股票。这已经是该公司本月第三次披露出售美国银行股票的信息。在这三次的抛售行动后，伯克希尔哈撒韦公司在美国银行的巨额投资已削减了超过30亿美元。

根据隔夜提交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件，伯克希尔哈撒韦公司是在2011年开始在美国银行投资的。在过去这些年，伯克希尔哈撒韦公司一直都是该银行的最大股东。

隔夜的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在上星期四（25日）至星期一（29日）期间，总共出售了价值7亿6700万美元的美国银行股票。该公司是在这三个交易日里，以每股41.1957美元至42.0101美元的价格卖出这些股票的。

在本月22日至24日，伯克希尔哈撒韦公司也平均以42.46美元卖出1890万股，套现了8亿零250万美元。如果再加上7月17日至19日的抛售行动在内，单单在这六个交易日里，伯克希尔就卖出总数达5280万股美国银行股票，总值23亿美元。

在这三次的卖股行动后，伯克希尔哈撒韦公司在美国银行的股权总共减少了6.9％。

尽管如此，伯克希尔哈撒韦公司目前仍然持有美国银行的将近9亿6200万股股票。如果按隔夜收盘价计算，这笔股票价值约395亿美元。

不过，巴菲特这次的卖股行动，在许多市场人士的眼中，很像是在某个程度上，否定美国银行首席执行官莫伊尼汉（Brian Moynihan）的管理能力。

但在Tipranks的16名分析师中，仍有10名给予美国银行股“买进”评级，五名给予“持守”评级，只有一名给出“卖出”评级。他们为美国银行股定下的一年期限平均目标价是45.28美元。