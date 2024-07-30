泰国拟颁布五年减税政策挽留专业人才

为了改善人才流失的情况，泰国政府计划为愿意回国就业的精英减免50%的个人所得税，尤其是来自电子、汽车、机器人和航空等行业的人才。

彭博社报道，泰国财政部副部长包汶说，泰国总理社德他的内阁星期二（7月30日）批准了一项税收减免政策，以吸引正在海外就业的泰国精英。他指出，符合条件的泰国人回国后只须缴纳17%的个人所得税，为期五年。相比之下，年收入500万泰铢（18万7000新元）以上的泰国居民负担的最高税率则为35%。

近年来，泰国经济的扩张速度一直落后于邻国，自社德他一年前上任后，就面临着重振经济的重任。为此，社德他积极将泰国打造成投资和旅游中心，但却面临高科技制造业和服务业（包括关键的旅游业）专业人员短缺问题。

包汶说，若企业雇用了海归精英，可申请扣除1.5倍的雇用费，这些福利将持续到2029年底。不过，申请者必须是在海外就业至少两年的泰国人，还须拥有不低于学士学位的学历；报名日期即将开放，直到2025年12月31日。

包汶说：“我们希望让他们回来帮助发展泰国经济和精选行业……这将有助于通过发展关键行业创造更多我们以前没有的税收收入。”

泰官方发声明称，政府预计至少有500名专业人士将接受这一提议，预计政府将在未来五年内损失约1.2亿泰铢税收。