以军定点打击黎巴嫩目标 称歼灭真主党高级指挥官

以色列对黎巴嫩贝鲁特地区进行了“定点打击”，歼灭了真主党最资深军事指挥官兼战略部队负责人。

综合路透社和法新社报道，以色列国防军星期二（7月30日）晚发表声明说，被击毙的真主党最高级军事指挥官为福阿德·舒库尔（Fuad Shukr），又名赛义德·穆赫桑（Sayyid Muhsan）。

声明指舒库尔是真主党总书记纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）的左右手和战时行动顾问。

声明说，舒库尔自去年10月8日起指挥真主党对以色列的袭击，并指他对27日以色列占领区戈兰高地村庄迈季代勒舍姆斯12名青少年和儿童的死亡负有责任。真主党否认与27日的袭击有关。

以色列军方发言人哈加里说，以色列国防军希望避免与真主党爆发更广泛的战争，但他们已为“任何可能情况”做好准备。

哈加里说：“真主党的持续侵略和野蛮袭击正将黎巴嫩人民和整个中东地区拖入升级的战火中。虽然我们更愿意在不爆发更大规模战争的情况下解决敌对行动，但以色列国防军已做好充分准备应对任何可能。”

另据彭博社报道，贝鲁特电视台拍摄的画面显示，位于贝鲁特南部郊区哈雷特·赫里克（Haret Hreik ）的建筑物冒出浓烟，当地有大量居民是真主党的支持者。黎巴嫩媒体称至少有一名妇女死亡。

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。