黎巴嫩总理谴责以军对贝鲁特南郊的“侵略行为”

黎巴嫩看守总理米卡提对以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊予以谴责。

综合新华社和路透社报道，黎巴嫩总理办公室星期二（7月30日）发表声明说，米卡提谴责以色列对贝鲁特的“侵略行为”，指以色列杀害平民明显违反国际法和国际人道法。黎巴嫩内阁将于31日上午召开会议，讨论黎以局势最新情况。

根据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列无人机30日傍晚袭击了位于贝鲁特南郊的黎巴嫩真主党一处目标。黎卫生部发布的最新数据显示，袭击已造成三人死亡、74人受伤。

以色列国防军30日晚发表声明说，以空军战机当天在贝鲁特地区展开定点清除行动，炸死真主党军事指挥官兼战略部队负责人福阿德·舒库尔（Fuad Shukr）。

真主党尚未立即确认舒库尔的情况。黎巴嫩媒体早前说，针对舒库尔的打击行动没有成功。

以色列空袭贝鲁特南郊后，叙利亚外交部发表声明，谴责“以色列公然侵犯黎巴嫩主权和违反国际法的行为”。伊朗驻黎巴嫩大使馆发表声明，强烈谴责以色列“罪恶而懦弱的侵略行为”。联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特对袭击事件表示担忧，呼吁以黎双方探索一切外交渠道，恢复停火并重新遵守联合国安理会第1701号决议。

以色列国防军指舒库尔是真主党总书记纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）的左右手和战时行动顾问，自去年10月8日起指挥真主党对以色列的袭击，并指他对27日以色列占领区戈兰高地村庄迈季代勒舍姆斯12名青少年和儿童的死亡负有责任，并决定对真主党发动为期数天的报复性打击。真主党否认与这起袭击事件有关。

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。