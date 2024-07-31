【奥运会】歧视风波后对战 阿根廷男足八强硬碰法国

（巴黎综合电）阿根廷国奥队在本地时间星期三（7月31日）凌晨的巴黎奥运会男子足球小组赛最后一轮，2比0战胜乌克兰，以B组副盟出线，将在八强火拼东道主法国。两国的成年队在上届世界杯决赛碰面，双方最近也因为种族歧视风波闹僵，增添比赛话题。

阿根廷在这场比赛凭借阿尔马达（Almada）和埃切维里（Echeverri）在下半场初段和补时阶段的进球，拿下乌克兰。他们和3比0战胜伊拉克的摩洛哥，最后都取得两胜一败，净胜球、进球和丢球数都相等，不过由于阿根廷曾在首轮败给摩洛哥，因此摩洛哥以对赛优势拿到盟主，八强将对垒A组副盟美国。后者在末轮比赛3比0拿下几内亚。

法国在同日也以3比0轻取新西兰，三战全胜出线，并保持不丢球。面对八强对垒阿根廷的硬仗，在比赛中攻入首球的法国前锋马特塔（Mateta）赛后说：“最近所有发生的事，让所有法国人都受影响，我们会看看八强将发生什么。”

阿根廷早前在赢得美洲杯冠军后，因为球员唱了种族歧视法国球员的歌曲，引起轩然大波。国际足联正在调查此事。

这场比赛也将是两国继2022年世界杯决赛后再度碰头，当时阿根廷通过点球大战战胜法国夺冠。不过由于奥运会是23岁及以下球员的比赛（允许三名超龄球员），阿根廷参加本届奥运的球员中，只有身为超龄球员的后卫奥塔门迪（Otamendi）和前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）参加过世界杯决赛。

其他成绩方面，已经出线的西班牙爆冷在C组1比2不敌埃及，取得小组副盟，将在八强对战日本。日本在D组1比0战胜以色列后，以盟主出线。巴拉圭1比0战胜马里，取得D组副盟，八强对垒C组第一埃及。