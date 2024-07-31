哈里斯在全国性民调领先特朗普一个百分点

路透社／益普索的最新民意调查显示，美国民主党总统候选人哈里斯以一个百分点的微弱优势，领先共和党总统候选人特朗普，缩小了在总统拜登退选前最后几周的差距。

这项全国性民调于7月26日至28日进行，调查结果显示副总统哈里斯获得43%的登记选民支持，前总统特朗普获得42%的支持，民调误差范围为正负3.5个百分点。路透社／益普索上周的民调显示哈里斯的全国支持率为44%，领先特朗普的42%。

拜登退选后，哈里斯在10天里巩固了她作为民主党总统候选人的地位，获得了大量捐款和支持。

总体而言，在过去一个月对哈里斯持正面态度的美国选民上升。民调显示46%选民对她有好感，51%对她持负面看法。7月2日完成的路透社／益普索民调显示，40%对哈里斯有好感，57%对她持负面看法。

在这段期间，特朗普的支持率几乎没有变化，在最近的民调中，41%的登记选民对他有好感，56%对他持负面看法。

民调也显示，登记选民更喜欢特朗普在经济、移民和犯罪问题上的做法，哈里斯的医疗保健计划则更受欢迎。

7月26日至28日的全国性民调以英文在线方式进行，调查对象为1025名美国成年人，其中包括876名登记选民。

全国性民意调查衡量了美国选民对政治人物的支持率，但美国总统选举通常取决于亚利桑那州、密歇根州和宾夕法尼亚州等竞争激烈的摇摆州。