【奥运会】纳达尔阿尔卡拉斯晋级网球男双八强 默里再救赛点“拒退役”

（巴黎综合电）由两名西班牙网球男单纳达尔（Nadal）和阿尔卡拉斯（Alcaraz）组成的男双网球组合，在巴黎奥运会再闯一关，晋级八强。本届奥运会后退役的英国名将默里（Murray）在男双和搭档埃文斯（Evans）再救两个赛点后胜出，将退役之战又延后一场。

纳达尔和阿尔卡拉斯于本地时间星期三（7月31日）凌晨以6比4、6比7（2比7）、10比2击败了荷兰组合格里科斯普（Griekspoor）与库尔霍夫（Koolhof）。

纳达尔说：“我们打得很开心，虽然很辛苦，但我们享受与彼此打球的感觉，一直培养好的默契和能量。”

默里晋级喜极而泣

默里（左）经历艰难激战获胜后，和搭档埃文斯紧紧拥抱。（路透社）

默里与埃文斯在上一圈拯救了五个赛点后，这次再救两个赛点，以6比3、6比7（8比10）、11比9战胜比利时的吉勒（Gille）与弗利根（Vliegen）晋级八强。

默里指出，取得这场激动人心的胜利后，他在球场上喜极而泣。

“很兴奋我们又完成了一次精彩的比赛，比赛需要很大的努力，也耗费精力，所以很高兴明天能休息一天！”

可可因判决与裁判起冲突

在这之前，女单二号种子、美国的可可·高芙（Coco Gauff）意外以6比7（7比9）、2比6不敌克罗地亚选手唐娜·维基克（Donna Vekic），无缘八强。她继上个月的法网半决赛后，在比赛中再遭争议判决，和裁判争论的过程中掉泪。

可可在首盘丢掉5比2的领先优势，被对手翻盘。她在第二盘2比3落后时，唐娜的回球被边裁认定出界，与此同时可可回球中网。

不过主裁判定唐娜的球没出界，将这一分和破发判给了唐娜。这个判决令可可崩溃，她流泪向裁判辩护称自己的回球受到原判罚干扰，但主裁坚称，他的判决并未影响到可可的回球。

可可高芙（图）与裁判产生异议，泪洒争论无果。（法新社）

可可最后输掉了比赛，她赛后再度呼吁比赛时采用录像回放来解决问题，并称自己在这场比赛“被欺骗”。

她补充说：“我不能保证赢下那一分会让我赢得比赛，但如果能看回放的话，比赛走向可能大有不同。”

不过她过后调整状态，和混双搭档弗里茨（Fritz），以6比1、6比7（6比8）、10比5战胜阿根廷的娜迪亚·波多偌斯卡（Nadia Podoroska）和冈萨雷斯（Gonzalez），晋级八强。