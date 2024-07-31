【奥运会】法国男篮加时险胜日本 二连胜出线

（巴黎综合电）法国男子篮球队本地时间星期三（7月31日）凌晨在奥运小组赛一度被日本吓出一身冷汗，最后才通过加时赛以94比90险胜，取得八强资格。

在这场B组对决中，日本在常规时间最后16秒以84比80领先。法国队在暂停之后，由斯特拉泽尔（Strazel）在外线被犯规时三分球命中，随后他罚球得分，让法国队力挽狂澜，将比赛拖入加时赛。

法国球星文班亚马（Wembanyama）在加时赛发挥出色，斩下全队10分当中的八分，全场得到18分和11个篮板，为在东京奥运获得银牌的法国取得二连胜，锁定八强资格。

法国球员科尔迪尼耶（Cordinier）赛后说：“我想这是一段时间以来最困难的比赛，就篮球人才和水平而言，可能也是历史最难的。”

日本后卫河村永辉三分球15中六，得到全场最高的29分，并有七个篮板和六次助攻。八村垒也斩获24分，可惜球队还是吞下二连败。

德国打败巴西 二连胜锁定八强

德国则在同组另一场比赛以86比73打败巴西，同样以二连胜锁定八强资格。

三人篮球方面，世界第一的塞尔维亚男队以22比14战胜首次参赛的美国。上届冠军拉脱维亚则21比14拿下立陶宛，不过上届女子组冠军美国开门黑，13比17输给德国。