前BBC知名主持人认儿童不雅照片指控

前英国电视节目主持人休·爱德华兹星期三（7月31日）承认了三项涉及儿童不雅照片的指控。他曾长期主持英国广播公司（BBC）的旗舰新闻节目。

路透社报道，爱德华兹（Huw Edwards）过去20年间在英国家喻户晓。他播报了伊丽莎白女王去世的新闻，也曾领导英国选举、王室婚礼和2012年伦敦奥运会等大事件的报道。

爱德华兹在伦敦威斯敏斯特地方法院承认在2020年12月至2021年8月期间收到了多张儿童不雅照片，并对涉及三类不雅照片的三项指控认罪。

法官戈德斯普林说，爱德华兹将于9月16日被判刑，考虑“所有选择”，包括立即监禁。

在听证会上，检察官霍普说，一名成年男性通过WhatsApp向爱德华兹发送了总共377张色情图片，其中41张是儿童的不雅、非法图片。

霍普说，41张图片中有七张是最严重的，其中两个是儿童的色情视频，儿童年龄可能在七岁至九岁之间。

霍普说，最后一张淫秽图片是在2021年8月发送给爱德华兹的，发送图片的人说“影片中的男性看起来很年轻，还有更多与他有关的非法图片”。

霍普补充说，爱德华兹告诉该男子“不要向他发送非法图片，从现在起不要再发了”。但聊天仍在继续，他收到了更多合法的色情图片。

爱德华兹的律师埃文斯强调，他的当事人承认的指控仅与通过WhatsApp发送给他的图片有关。“在本案中，没有任何迹象表明爱德华兹先生以任何方式制作了任何类型的图像。”

爱德华兹离开法院时没有发表评论。

英国皇家检察署的布林顿在一份声明中说：“获取未成年人的淫秽图片会加剧对儿童的性剥削，这会给这些受害者带来深刻而持久的创伤。”