【奥运会】冈慎之助体操男子全能摘金 为日本夺四连冠

（巴黎综合电）日本选手冈慎之助新加坡时间星期四（8月1日）凌晨在巴黎奥运会竞技体操男子全能决赛摘冠。中国选手张博恒和肖若腾拿下银牌和铜牌。

虽然日本的上届冠军桥本大辉是场上关注的焦点，但冈慎之助在前者发挥不佳的情况下接过重任，在六轮比赛后以86.832分的总成绩，为日本锁定这个项目的四连冠，也继早前的团体赛后再次压倒中国夺冠。桥本大辉在鞍马比赛掉下器械，只得到12.966分，最终以84.598分的总成绩排名第六，无缘领奖台。

20岁的冈慎之助是日本本届男子竞技体操队最年轻的选手。他赛后说：“我有强烈的欲望胜出，我知道如果我能打败桥本大辉，我就能赢得冠军。”他也说，桥本大辉一直在场边鼓励他。

在最后一个项目单杠前，冈慎之助只以微差领先2021年世锦赛全能冠军张博恒，他坦言这让他有些紧张，赛后也认为自己在心理素质和技巧上还有进步的空间。

“我真的认为（两位得牌的中国选手）有更高的完成度，张博恒在自由操出现了失误，但他调整了心态，到尾声表现得都很好，令人钦佩。”

张博恒从第20追到第二

日本在男子团体赛和全能赛都压倒中国夺冠，中为夺冠黑马冈慎之助。张博恒（右）和肖若腾分别为中国得到银牌和铜牌。（法新社）

中国此前在团体赛领先的情况下，因为出现失误被日本翻盘。而在这场全能赛决赛中，在资格赛以全场以第一晋级决赛的中国男队队长张博恒也出现失误。他在第一轮自由操出现头顶触地的失误后力挽狂澜，从第20名逆袭至第二，得分为86.599分。

张博恒说：“我觉得其实我战胜了很多，尽管现在还没有站到最高领奖台，但是今年我一直在战胜自己，觉得不容易。今天单杠我还是挺满意的，最后我还是挺开心的。”

上届拿到银牌的肖若腾稳扎稳打，以86.364分夺铜。他说：“我希望拿到冠军，我对自己的表现感到满意，我觉得在中国体操队当中，我们永远在追逐金牌，在完成我们的目标。当然有完成的时候，也有完不成的时候，但我们面对挑战，面对目标永远没有放弃，这个是非常关键的。”