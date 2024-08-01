【奥运会】为中国实现突破 邓雅文女子自由式小轮车摘金

（巴黎综合电）中国19岁小将邓雅文星期三（7月31日）在巴黎奥运会女子自由式小轮车（BMX）公园赛决赛中夺冠，赢下中国在这个运动项目中的首面奥运金牌。

在星期二（30日）的预赛以全场第二晋级的邓雅文，在两轮决赛发挥出色，分别以92.50分和92.60分完成比赛，表现近乎完美。她的队友孙佳琪以两轮中的较高得分70.8分排名第七。

预赛排名第一的东京奥运银牌得主、美国选手汉娜·罗伯茨（Hanna Roberts）出现失误，首轮只得到70分，次轮更因早早就出差错，选择放弃比赛，最终排名第八。

她的队友佩里斯·班纳加斯（Perris Benegas）和澳大利亚选手娜塔莉雅·迪埃姆（Natalya Diehm）的两轮最佳成绩分别是90.70分和88.80分，摘下银牌和铜牌。

邓雅文为中国夺得自由式小轮车队史上首面奥运会金牌。（法新社）

邓雅文赛后说：“今天最大的对手还是自己。我赛前就想着先把自己的事情做好，专注于自己的比赛……小轮车是一项极限运动，训练很辛苦，但当你享受到成功后的喜悦，你会觉得一切付出都是值得的。”

值得一提的是，邓雅文本来是田径选手，在2017年被选中改练自由式小轮车。当时这项运动在中国基本处于空白，邓雅文经过刻苦训练，只用一年的时间就进入了组建不久的国家队。

东京奥运会未能入围一度让她备受打击，但中国自由式小轮车队过去三年来在聘请了外国教练指导下成绩突飞猛进，如今在巴黎奥运会实现突破。