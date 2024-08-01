伊朗将为哈马斯领导人哈尼亚举行葬礼

伊朗将为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚举行葬礼，哈尼亚将安葬在卡塔尔首都多哈。哈尼亚在德黑兰的一次袭击中丧生，伊朗把矛头指向以色列。

伊朗最高领导人哈梅内伊将在星期四（8月1日）的葬礼上带领人们为哈尼亚（Ismail Haniyeh）祈祷。此前他曾威胁要对哈尼亚的遇害进行“严厉惩罚”。他说，“哈尼亚在伊朗伊斯兰共和国的领土上殉难”，伊朗有责任为他复仇。伊朗伊斯兰革命卫队表明，伊朗与抵抗轴心将给暗杀者“严厉而痛苦的回应。”

伊朗革命卫队星期三（7月31日）宣布了哈尼亚的死讯，称哈尼亚和他的保镖在凌晨2时（新加坡时间6时30分）在伊朗首都的住所遭到袭击身亡。哈尼亚是到德黑兰出席伊朗总统佩泽希齐扬宣誓就职仪式。

佩泽希齐扬说：“犹太复国主义者（以色列）很快就会看到他们懦弱和恐怖行为的后果。”

就在几个小时前，以色列在对黎巴嫩首都贝鲁特的报复性袭击中杀死了真主党最高指挥官福阿德·舒库尔（Fuad Shukr），这让人们更加担忧大范围的战争爆发。

以色列拒绝就德黑兰袭击事件发表评论。

哈马斯政治局成员穆萨·阿布·马尔祖克（Musa Abu Marzuk）也发誓要进行报复，他说：“暗杀领导人伊斯梅尔·哈尼亚是一种懦弱的行为，我们不会毫无回应。”

然而，国际社会呼吁缓和局势，并将重点放在确保加沙地带停火上。

联合国秘书长古特雷斯说，德黑兰和贝鲁特的袭击代表着“危险的升级”。他说，各方应努力“促成加沙停火”，让哈马斯10月7日袭击以色列南部期间劫持的人质获释。

美国国务卿布林肯也说，加沙停火仍是“当务之急”。