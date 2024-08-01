美国：马杜罗败选 冈萨雷斯应为委内瑞拉选举获胜者

美国认为，国际社会应该承认委内瑞拉的反对派在上周末的总统选举取得“压倒性”胜利。

美国负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼科尔斯（Brian Nichols）星期三（7月31日）敦促委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）和外国政府承认冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez）为选举的获胜者。他说：“很明显的，埃德蒙多·冈萨雷斯以数百万张选票的优势击败了尼古拉斯·马杜罗。”

路透社报道，尼科尔斯在华盛顿举行的美洲国家组织会议上说，委内瑞拉选举局（CNE）尚未提供详细投票结果的原因，要么是它不想显示冈萨雷斯的胜利，要么是因为它需要时间来伪造结果。

选举局宣布马杜罗为选举获胜者，遭到反对派、独立民意调查机构和许多外国政府的反对，他们认为结果难以置信。

彭博社报道，马杜罗坚称自己胜选，还说他的对手应判入狱数十年。马杜罗对反对派领导人冈萨雷斯和玛丽亚·科里纳·马查多（Maria Corina Machado）越来越不客气。他在记者会上说，他们应该为煽动选举后的暴力活动和试图颠覆政府而入狱至少30年。

马杜罗还说：“马查多女士，你在哪里呢？你为什么不露面呢，发生了这么多的暴力事件。”

在暴力事件发生之后，国民议会议长、马杜罗的竞选经理豪尔赫·罗德里格斯（Jorge Rodriguez）说，冈萨雷斯和马查多“应该被逮捕”。

马查多后来回应了马杜罗的评论，称这是对冈萨雷斯获胜“非常重要的”确认，并支持冈萨雷斯提高计票透明度的呼吁。

反对派领导人引用八成以上投票站的证据说，他们有压倒性的证据证明冈萨雷斯是合法的选举获胜者。委内瑞拉选举局说，马杜罗获得了大约51％的选票。